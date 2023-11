FLR

FLR steht für 'Female led relationship' also eine frauendominierte Beziehung, in der der Mann die Sub-Position innehat.

Wie weit das geht - ob die Frau nur 'die Hosen anhat' oder eine BDSM-Unterwürfigkeit dazu gehört - ist Sache der Partner, meist spricht man von FLR in einer echten dominanten SM-Abhängigkeit, sogar ausserhalb des eigentlichen Sexlebens. Das Gegenteil davon wäre dann eine typische Dom/Sub-Beziehung von MaleDom und FemSub.



Es gibt aber auch die softe FLR-Variante, bei der Dominanz einfach das klassische Rollenbild tauscht. Ein Paar orientiert sich dabei vorwiegend auf die weibliche Seite und organisiert darum das Leben des männlichen Partners - so wie das in vielen traditionellen klassischen Beziehungen umgekehrt wäre.



Auf jeden Fall beinhaltet FLR eben auch die 'Relationship', also Beziehung. Es geht hier weniger um Spiele bei Parties mit Lack und Leder, sondern um ein Modell einer Beziehung, meist nicht nur im Privaten.

