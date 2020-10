Tipps 08.10.2020



Hotwife - was ist das?

Der Begriff der Hotwife wird oft im Zusammenhang mit Wifesharing bzw. Cuckolding genannt. Was ist die Hotwife bzw. Hotwifing?

'Tabubegriffe' werden nicht allzu oft definiert, und so spricht man nicht selten von verschiedenen Dingen, wenn man den Begriff verwendet. Insbesondere die Hotwife wird oft sehr frei übersetzt angewendet.



Hotwife



Die heiße 'Frau' ist eine verheiratete Frau in dieser Lesart. Sie ist also eigentlich gebunden. Durch das 'Hotwifing', das zugehörige Zeitwort zur Hotwife, wird sie zum Sexpartner für andere Männer als ihren Ehemann. Wobei man das nicht eimal auf Männer einschränken muss - also eine Ehefrau, die Sex außerhalb ihrer Ehe hat und haben kann.











Hofwife oder Cuckolding?



Beim Cuckolding fickt die Frau fremd. Dabei schwingt aber auch immer die Dominanz mit, die die Frau gegenüber ihrem Ehemann ausübt. Sie degradiert ihn durch den Sex mit einem 'besseren' Partner, bindet ihn auch gerne in den Geschlechtsverkehr ein - auch hier oft herabwürdigend und nicht befriedigend für den Mann. Über Cuckolding (oder das umgekehrte Cuckqueaning) gibt es unten weiterführende Links mit mehr Informationen.



Und was ist Wifesharing?



Das Teilen der Ehefrau ist Wifesharing, was schon große Überschneidung mit der Hotwife hat. Die Betonung liegt hier auf der Offenheit der Beziehung und vielleicht auch am Teilhaben am Dreier-Sex in FMM-Art. Wifesharing ist der allgemeinste Begriff in dieser Liste.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hotwife #Wifesharing #Cuckold #Cuckqueen







Auch interessant!



Party mit schwarzen Schwänzen

Die Blondine hat gerne Spaß und das auch abseits ihres Mannes. Als sie die zwei schwarzen Hengste einladet, darf ihr Mann aber dabei sein.





Bisexueller Spaß: Zwei Männer mit einer Frau

Ein flotter Dreier ist um so spannender, wenn die Männer ihre Schwerter kreuzen. Wenn diese also Bi sind, auch miteinander Spaß haben.





Gemischtes Paar-Sex-Wrestling

Zwei echte Paare treten in einem harten Sex-Wrestling gegeneinander an. Die Partner müssen zusehen, wenn die eigenen Partner im Kampf sexuell benutzt werden.





Nichts wünscht sie sich sehnlicher als Sex mit einem dunklen gut gebauten Hengst. Ihr Freund schenkt ihr ...





Ihr Freund hat nicht den großen Penis, den sie sich im Bett wünscht. Deshalb vergeht sie sich an großen S...





Wenn das Unterwerfen von Sklaven nicht mehr ausreicht, das Benutzen und Verletzen nicht Hingabe genug ist...





Unser letzter Beitrag zur Volksbildung hat den Cuckold erklärt. Jetzt kommt die weibliche Form dran, die ...





Zuletzt hatten wir eine Praktik zur Unterwerfung von Frauen im SM-Spiel kennengelernt, heute ist der Mann...