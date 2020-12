Arsch 16.12.2020



Double Facesitting

Dominant oder höchst erotisch: Wenn die Frau sich auf das Gesicht des Mannes setzt, dann hat er alle Sinne erotisch stimuliert.

Der pralle Arsch direkt am Gesicht, die nasse Fotze auf seiner Nase oder seinem Mund, er schmeckt den Saft mit seiner Zunge und riecht die beste Stelle der Frau. So weit, so bekannt.







Doch was ist, wenn das Facesitting von zwei Frauen gleichzeitig gemacht wird? Das macht ihn vielleicht wehrloser und ausgelieferter, auf jeden Fall aber verdoppeln sich die Eindrücke. Zwei Ärsche am Gesicht, zwei tropfende Vaginas genauso. Und kein Ende des Spaßes in Sicht.







Und so ist ein Double Facesitting ein Erlebnis wie keines sonst für den Mann. Zwei Frauen sind geil, zwei Frauen am Gesicht sitzend um so mehr.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Facesitting #Dominanz #Arsch #Dreier







Auch interessant!



Double Assjob - zwei Ärsche!

Den Penis zwischen zwei Arschbacken reiben und auf den Rücken oder Po der Frau abspritzen können ist schon der Hammer. Doch zwei Ärsche, zwischen denen der Schwanz kommen darf, sind das ultimative Erlebnis.





Facesitting Maledom: Mann sitzt auf Frau

Degradierung, Unterwerfung und Benutzung: Beim Facesitting, also dem 'Sitzen' auf dem Gesicht des Partners, dominiert und profitiert eindeutig die Person oben. Meist ist das die Frau - aber auch Männer können so dominieren.





Die exotische Schönheit nimmt ihre lesbische Freundin mit dem Kopf zwischen die Beine und Arschbacken. Un...





Den Mann zu dominieren, indem die Frau sich auf sein Gesicht setzt, ist schon brutal. Ihn dabei auch noch...





Sich auf das Gesicht des Partners zu setzen und sich einerseits an diesem zu masturbieren und andererseit...





Schwarze Frauen haben manchmal richtig große Hintern. Einen extrem dicken Arsch hat diese Frau und die Mä...





Beim Wrestling der Lesben geht es heftig zu! Der Verliererin geht die Luft schnell aus, wenn die Gegnerin...





Eine harte Strafe mit lustvollem Ausgang: Beim Facesitting sitzt die Frau nackt auf dem Gesicht. Und dabe...