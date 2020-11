Lolitas 24.11.2020

Extrem dünne Teens

Zarte Teens sind begehrt - die jungen erwachsenen Mädchen sind oft schlank und natürlich. Manche sind jedoch extrem dünn und untergewichtig.

Kaum weibliche Kurven, kein Gramm Fett, extrem dünne Figur und sprichwörtlich nur Haut und Knochen: Diese extrem dünnen Mädchen haben einen besonderen anderen Reiz. Jeder Muskel und jede Bewegung der Muskel sind sichtbar. Sie sind zart und nicht kräftig, also auch jeglicher Dominanz erlegen. Und leicht zu bewegen, zu heben, zu benutzen.











Es ist ein besonderer Fetisch, die jungen super-dünnen Mädchen zu ficken. Der Schwanz in ihren Körperöffnungen zeichnet sich dann auch noch an ihrem Körper ab, wenn er schon tief in ihr steckt. Die Bauchdecke hebt sich, wenn er in ihr ist. Und der Hals dehnt sich, wenn sie den Schwanz in den Mund nimmt. Der ist nämlich dicker als ihre Hände oder Beine, die extrem schlank sind.











Die etwas androgyn und jung wirkenden Mädchen haben ganz besondere Fans, nicht die typischen Wünsche werden hier erfüllt. Harte Knochen statt pralle Ärsche, dünne Extremitäten statt weiblicher Formen. Aber eben auch besonders geile Argumente für harten Sex mit den dünnen Mädchen.

