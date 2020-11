Pornostars 21.11.2020



Emily Willis und feuchte Flüssigkeiten

Sportlich und schlank ist Emily und jung sowie weiblich sowieso auch noch. Ein perfekter Körper, der auch beim Sex gute Figur macht.

Besonders wird es bei dem Pornostar dann, wenn Flüssigkeiten ins Spiel kommen. Das sind einerseits Öl und Gleitgel, wenn sie wie so oft anal in den Arsch gefickt wird, aber auch Spucke, wenn sie im Facefuck den Schwanz deepthroat in den Mund gerammt bekommt.







Sollte sie nicht im Öl eingeschmiert durchgefickt werden, dann sind ihre Beine spätestens nass, wenn sie kommt. Denn Emily kommt praktisch immer wild spritzend. So auch in diesen Beispielen, wo sie schon beim Analsex zu squirten beginnt und es nicht halten kann.







Und so mischt sich das Massageöl, Spucke, Sperma, Urin und mehr, wenn sie richtig los legt. Ihr schöner Körper kommt noch besser zur Geltung, wenn sie im Fick durch all die Nässe dann auch noch glitschig glänzt. Schön anzusehen!





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Pornostar #anal #nass #feucht #Öl #squirting







Auch interessant!

Reverse Bukkake Sex

Reverse heißt immer: Die Geschlechter sind umgedreht. Bei Bukkake wird normalerweise die Frau von einer G...



Facesitting nackt

Sich auf das Gesicht des Partners zu setzen und sich einerseits an diesem zu masturbieren und andererseit...



Abspritzende Frauen

Wenn eine Frau einen Orgasmus vortäuschen will, dann kann sie das normalerweise recht leicht tun. Wenn si...



Cytherea hat extreme Orgasmen

Bekannt wurde Cytheria bzw. Cytherea durch ihre Orgasmen unter starkem Abspritzen. Squirting-Queen nennt ...