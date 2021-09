Arsch 08.09.2021



Facesitting und Handjob

Dominante Frauen, die sich auf das Gesicht des Mannes setzen, bringen ihn unter Kontrolle. Wenn diese sich dann noch den Schwanz packen und bearbeiten wird es für ihn kaum auszuhalten.





Die Arschbacken und Schenkel pressen sich hart an sein Gesicht, sodass er sich weder bewegen kann, noch sehen und fast nicht mehr atmen. Die wenige Luft, die ihm bleibt liefert den intensiven Duft ihrer feuchten Vagina und macht ihn ganz heiß. Sein Schwanz wird hart und steht, perfekt für sie, um sich auch daran zu Schaffen zu machen.







Richtig hart wird das, wenn die Frau nicht zu dünn ist, ein dickes fettes Vollweib am Gesicht ist brutal. Aber auch andere BDSM-Spiele sind das. Etwa die Orgasmuskontrolle beim Edging oder das POT, also die Post-Orgasm-Torture.















Wenn die Frau nach dem Abspritzen einfach am Gesicht sitzen bleibt kann sich der Mann nicht wehren, wenn sie einfach weiter seinen Schwanz wixt. Der Handjob wird so von der lustvollen Behandlung zur brutalen Tortur.







Getoppt wird das nur noch durch zwei Mädchen gleichzeitig, die sich jeweils um eine Aufgabe komplett kümmern können. Eine sitzt voll auf seinem Gesicht und die andere hat beide Hände frei, um den Penis kraftvoll zu bedienen.

#Facesitting #Handjob #Penis #Dominanz







