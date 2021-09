15.09.2021

Titten und Nippel dehnen

Titstretching, Brust-Tortur und Nippel-Folter - klingt brutal, gefällt aber vielen Frauen, weil es eine sensible Zone stimuliert.

Durch das Kneten und Ziehen wird die Durchblutung gefördert und die Nerven gereizt. Die Stimulation im Bereich der Brust und insbesondere an den Nippeln wirkt dann doppelt stark. Und so gehört das Titstretching nicht nur in ein lustvolles Sado-Maso-Spiel, sondern kann für manche Frauen auch zum normalen Sex dazu gehören. Während einige die zarte Massage vorziehen, brauchen andere Schläge und hartes Kneten der Brust zum Hardcore-Sex. Oder das Quetschen der Nippel, Klemmen darauf und mehr.















Selbst Bisse und Stiche sind da möglich, wo andere schon nicht einmal mehr berührt werden wollen. Alles eine Sache der Absprache also.









