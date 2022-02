Lolitas 02.02.2022



Trick: Stiefvater soll in Tochter kommen

Die beiden Freundinnen haben einen perfiden Plan: Die Stieftochter hat schließlich mehr als nur ein Auge auf den Vater geworfen und möchte einmal sein warmes Sperma in ihrer Vagina fühlen. Ihre Freundin soll ihr dabei helfen, das umzusetzen.

Die versaute Freundin ist gleich dabei, der Teen macht sich an den Vater ran und bekommt ihn auch soweit, dass er neben ihr mit verbundenen Augen liegt. Sie zieht ihm die Hose runter und verbietet ihm, die Augenbinde abzunehmen - der genießt und läßt es zu. Die junge und geile Blondine macht ihn heiß!







Was er dann nicht sieht ist, dass sie sich mit seiner Stieftochter abwechselt. Die ist genauso heiß und ebenfalls gerade erst 18 geworden - er würde sich nie bewusst an ihr vergreifen. Doch mit verbundenen Augen bemerkt er den Trick nicht, er spürt seinen Schwanz ohne Kondom nur in einer jungen engen Muschi und läßt den Teen reiten. Die verhält sich ruhig und fickt immer weiter, bis er nicht mehr anders kann. Als er abspritzt und ihr die volle Ladung Sperma in die Vulva ablädt, nimmt er die Augenbinde runter und merkt erst, was da für ein böses Spiel mit ihm getrieben wurde. Tochter und Vater, das geht doch nicht! Doch die Stieftochter und ihre Freundin sind begeistert - der Plan ging auf und das Mädchen konnte das Vorhaben bis zum Ende umsetzen. Er kam in ihr und es war genauso wie sie es sich vorgestellt hat.

