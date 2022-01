19.01.2022



Bonnie Bon - extremer Sex

Sie ist heute rund um die 40 und war lange Zeit im Pornogeschäft. Dabei steht sie wie ein Synonym für die geile Schlampe, die für alles zu haben ist.

Die gebürtige Ungarin hat es mit Lesben wild getrieben, von Männern nie zu viel gehabt und sich auch von Transen knallen lassen. Drei Schwänze in der Vagina, den Riesenschwanz im Hals, die Hand bis zur Schulter im Arsch und Sperma wirklich überall - genau da ist nicht untypisch für die prachtvolle Schönheit. Harter Sex an der Grenze, Gangbangs im Extremen und immer Lust am geilen Triebhaften aller Art - Bonnie Bon war die inpersonifizierte Sexbombe und mitten dabei.



Heute ist sie vielleicht vergleichbar mit Adriana Chechik, was die Bandbreite an Pornos betrifft. Wie bei ihr wird hier gerne jedes Loch gefickt und das am besten noch gleichzeitig und hart. Bonnie Bon hat aber mehr Fleisch in den Ring geworfen, war zwar sportlich und fit, aber hat weibliche Rundungen nicht nur bei den großen Brüsten gehabt.











Die Schreibweise Bonnie Bon ist übrigens nicht einheitlich, immer wieder wird sie auch als Bonny Bone genanntm also Bonny und Bonnie ist nicht einheitlich und auch der Nachname als Darstellerin wandelt sich. Mehr noch: Ob Bon, Bone, Bond oder gar Bo - der Inhalt ist immer Bonnie Bon.











Die klassischen Klischees von Sex mit schwarzen Riesenschwänzen hat sie ohnehin brav gemeistert. Spannender Sado-Maso-Sex war auch dabei. Richtig stark wurde sie aber bei hartem Sex der Extreme.













