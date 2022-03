Lolitas 02.03.2022



Lolita-Pornostars

Die heißesten Pornostars, die klein, zart und im Teen-Segment aktiv sind, sind auch 2022 gefragt wie nie.

Sie sind volljährig, logisch. 'Petite' und 'Lolita Teen' umschreiben daher nur das Aussehen, das diese Frauen eben besonders jung aussehen läßt. Aber ihre Körper wirken zart, schlank und klein wie junge Asiatinnen - von dort kommt der Loli-Fetisch ja auch. Und je größer die Schwänze sind, die sie im Porno aufnehmen, desto beliebter sind die Sexfilme mit den Schönheiten dann auch.











Coco Lovecock ist so eine Göre, der man ihr Alter nicht ansieht. Sie befriedigt nicht nur große Schwänze, sondern auch das Klischee der Teens.







Bailey Base hingegen ist auf der Suche nach großen Schwänzen, wenn es einen schwarzen Riesenpenis irgendwo in einer engen Muschi gibt, dann ist sie wohl nicht weit weg.











Sportlich geben sich Judy Jolie und Skylar Valentine beim Sex. Skylar ist im Kostüm besonders flexibel unterwegs.







Und immer wieder sind es die Andeutungen zu Inzest und Familie, die bei diesem Fetisch-Spiel dabei sind. Hier bei Taylor White ist es der Stiefbruder, der sie am Kühlschrank hochhebt und durchfickt. Das hochheben können ist auch so ein Thema, das die schlanken Teens noch betont.







Auch die rosa Kleider und der süße kindliche Blick gehört zu dem Fetisch. Die Pornostars des Teensegments nutzen diese Optik gerne, so wie hier Lucy Doll mit ihrem süßen Babyspeck und dem Handjob, den die kleine Erwachsene hier noch immer mitbringt.











Bei so viel Konkurrenz haben die Schauspielerinnen ihre Spezialitäten und Nische gesucht. Leight Fairy etwa hat den bekannten Teen-Arsch für Analsex, andere geben sich als Gothic Braut oder Cosplay-Teenie. Goldie Small ist auch für anal zu haben, dabei wiegt der Pornostar nur etwas über 30 Kilo und gehört in die zarteste Gruppe. Dass sie dabei oft (weit) über 30 sind, sieht man den Darstellerinnen in ihren Rollen übrigens nicht an.







Auch Bonnie Dolce ist sehr dünn und wird dabei nicht nur anal genommen, die beiden großen schwarzen Schwänze dürfen sie sogar doppelt penetrieren.



Der Teen-Sex-Porno und die Lolita-Pornostars haben also glücklicherweise nichts mit Kindern oder Teenagern zu tun, sondern spielen als junge erwachsene Darsteller nur mit dem Fetisch. In Asien wurde dieser zelebriert, da die Asiatinnen generell immer jünger aussehen. Und nun kommt er immer stärker nach Europa und die USA, wo klein gewachsene schlanke Frauen so ihre Berufung im Porno finden können. Diese Darstellerinnen aus der Übersicht haben das jedenfalls getan.

