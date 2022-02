Tipps 23.02.2022



Brutal geschwängert zur Unterwerfung

Dominanz zeigen kann man durch körperliche Macht und Schmerzen aber auch durch psychische Überlegenheit und Ausgeliefertheit. Die brutalste Unterwerfung ist aber eine ganz andere, die beides gleichzeitig ausnutzt und lange wirkt.

Das Schwängern zum Ausgeliefert machen ist dabei interessanter Weise nicht nur gegen Frauen gerichtet, sondern auch gegen Männer. Doch der Reihe nach. Und gleich vorweg: Einige praktizieren hier mit Risiko, andere spielen nur mit der Rolle. Im Sinne eines konsensualen Einverständnisses selbst (und gerade) in dominanten Spielarten braucht es entsprechende Absprachen!



Die Unterwerfung und Erniedrigung, die vom Schwängern ausgeht, ist vielschichtig und lange wirkend. Das macht sie so brutal und wirksam. Nimmt man die Peitsche, dann ist kurz nach dem Auftreffen der Schmerz wieder weg und nur noch der Gedanke daran ein Machtinstrument. Bei Tunnelspielen wird es psychisch brutaler, denn die Auswirkung einer Aktivität führt erst später zur Erlösung - und dazwischen potentiell erst zur Auswirkung. Brennesseln in den intimbereich verteilt fangen langsam an zu wirken, die folgenden Stunden aber wird es für den Bearbeiteten zur absehbaren Qual ohne Gegenwehr. Jemanden zur Unterwerfung zu schwängern hat aber etwas von russischem Roulette mit gleichzeitigem Tunnelspiel auf Dauer, denn nicht nur die folgenden neun Monate sind am Spiel.











Am direktesten sind so Frauen zu dominieren. Beim Wifesharing, insbesondere beim dominanten davon, kann der Mann über die Frau bestimmen und sie durch Sex mit Fremden unterwerfen lassen. Mit dem ungeschützten erzwungenen Sex samt Sperma in ihre Möse wird nicht nur ihr Körper dominiert, sondern ihr ganzes Leben kontrolliert und riskiert. Sie ohne Pille in eine Sexparty zu nehmen und dort eine Gruppe von Männern ohne Kondom über sie herfallen zu lassen, nimmt ihr nicht nur die Kontrolle über den Gangbang, sie muss dabei auch mit mehr rechnen, was ihrem Körper eingepflanzt wird. In diesem Wissen wird ihr jeglicher Wille gebrochen, während sie von den Schwänzen gefickt und besamt wird.











So weit, so klar. Doch es gibt da auch noch die andere Spielart, bei der die Frau den Mann dominiert. Wer sich das nicht vorstellen kann, wie das gehen soll, der muss sich mit dem Cuckolding vertraut machen. Die Frau besitzt dabei einen vollkommen unterworfenen Mann, der ihr hörig ist und selbst dann noch jedes Spiel mitmacht, das nur ihr selbst dient. Wenn sie sich andere - bessere! - Männer für Sex holt und er zusehen muss, wie sie endlich richtig befriedigt wird, wie er es noch nicht geschafft hat, dann bricht das sein Selbstbewusstsein, unterwirft ihn auf die brutalste Art. Erniedrigt muss er dann oft noch mithelfen, damit der Sex mit den Fremden für sie besser wird - das fremde Sperma von ihr ablecken beispielsweise oder den Penis des anderen Mannes anwärmen, selbst wenn er nicht 'bi' ist. Sie läßt ihm dann noch wissen, wie gut der Sex mit den Fremden ist - logisch.



Reicht das nicht aus, kommt wieder die Schwängerungsphantasie zur Unterdrückung und Unterwerfung dazu. So richtig erniedrigt ist er dann, wenn er vermuten muss, dass sie beim Sex mit den Fremden nicht nur Spaß hat, sondern auch besamt wird. Wenn sie ihm während dem Sex klar macht, dass sie die Pille nicht genommen hat und die Schwänze von den Kondomen befreit, dann ist das noch eine Stufe an Strafe und Herabsetzung mehr für den zusehenden Mann, der in Gedanken schon fremde Kinder in seiner Frau wachsen sehen muss.











Richtig brutale Szenerien sind jene, in denen die Frau sich von einer größeren Gruppe schwarzer Männer schwängern läßt. Das degradiert nicht nur seinen kleinen Schwanz sondern macht das Kuckuckskind auch noch offensichtlich zum fremden Geschenk. Er wird zum unnützen Anhängsel abgestempelt, das ihr völlig erlegen ist.



Das Schwängern als brutalste, letzte Maßnahme zur Unterwerfung und Herabwürdigung funktioniert also zwischen beiden Partnern je nach Rollenverteilung. Ob im dominanten Wifesharing, in der die Frau zur Besamung freigegeben wird, als auch in einem Cuckold-Gangbang, wo dem Mann die Frau entzogen und benutzbar gemacht wird - dieses ewige Tunnelspiel mit enormen Risikopotential hat die Kraft, selbst hartgesottene BDSM-Spiele zu toppen!





