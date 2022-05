Arsch 25.05.2022



Facesitting Orgasmen

Facesitting ist eine Möglichkeit zur Erniedrigung im dominanten Spiel, der Orgasmus auf dem Gesicht der darunter liegenden Person der Höhepunkt dieser Unterwerfung.

Er oder sie liegten unten und sind komplett ausgeliefert. Denn sie sitzt mit ihrem vollen Gewicht auf dem Gesicht, die Nase zwischen den Arschbacken und den Körper zwischen ihren Beinen. Das ist intensiv und geil, die starken Muskeln zu spüren und die intimsten Stellen nicht nur in Reichweite der Zunge zu haben sondern auch noch gänzlich zu riechen und zu spüren. Aber es ist auch eine Form der Hingebung ohne Ende, denn die Luft bleibt schon mal aus und Kontrolle hat der unten liegende Mensch sicher nicht mehr.











Wenn dann noch Körperflüssigkeiten ins Spiel kommen, intensiviert sich das nackte Facesitting auch noch. Denn die Luft wird noch einmal weniger, die Wärme aus dem Intimbereich mehr. Der Saft gibt den Rest und unterwirft einmal mehr. Dehmütigend hinnehmen, was da kommt, ist die einzige Alternative. Und wenn sie auf dem Gesicht kommt, während er sich darunter nur winden kann, ist die Dominanz geklärt.











Wenn er unter dieser Bearbeitung auch noch steif wird oder gar kommt, dann ist seine Dehmütigung noch größer, zeigt er doch auch noch, dass ihm diese peinliche Unterwerfung auch noch gefällt. Dass er den warmen Saft zwischen ihren Beinen gerne leckt, auch wenn er dazu gezwungen wird. Facesitting ist dominante Ausnutzung, eine Art gewollter Vergewaltigung zum Exzess - die Abgabe jeglicher Kontrolle und gleichzeitig der Genuss von allem, was sie zu bieten hat.









