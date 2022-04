Schenkeln 02.04.2022



Sex ohne Penetration: Footjob, Legjob, Thighjob, Pussyjob

Ein Handjob, nur mit den Beinen? So ähnlich kann man all das, was es rund um den Thighjob gibt, beschreiben. Die Schenkel bieten auch eine gute Möglichkeit, seinen Schwanz geil bearbeitet zu bekommen.

Beine sind ohnehin geil für Männer und den Penis daran zu reiben ist an sich schon heiß. Ein Thighjob, bei dem man den Schwanz bis zum Abspritzen zwischen den Oberschenkeln der Frau gereizt bekommt, ist durchaus lohnend.















Auch als Legjob, also weiter unten, wo die Frau noch beweglicher ist, funktioniert das prächtig. Und natürlich beim Footjob, wo Fuß und Zehen wirken dürfen.











Und natürlich ist da noch die Variante weiter oben, bei der der Penis sich an der Muschi reiben darf. Nicht nur hat die Frau auch etwas davon, der heiße Muschisaft am Schwanz ist zusätzlich erregend. Ein Pussyjob ist dann auch nicht weit entfernt von einem Fick mit Penetration, wenn da der Wunsch danach entsteht.









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Thighjob #Sexpraktiken #Beine #Schenkel #Sex







Auch interessant!

Doggy-Handjob von hinten

Die Melkstellung ist eine ganz besondere Position für einen Handjob. Der Mann ist gleichzeitig ausgeliefe...



Sex-Stellung: 71

69 kennt man, 77 haben wir kürzlich erörtert. Aber was zum Henker ist die Sex-Position 71? Das Rätsel ist...



Fucklicking oder Lickfucking

Was ist geiler, als einfach nur gefickt zu werden? Die Kombination aus Lecken und Ficken!...



Sex-Position: Melkstellung

Diesmal geht es um eine Stellung, in der der Mann perfekt an seinem besten Stück bearbeitet werden kann: ...



Pitjob!

Was ist ein Pitjob? Wir erklären heute diese Sex-Stellung und was sie vom Thighjob und Titjob unterscheid...



Ein Assjob ist nicht anal

Wir haben uns kürzlich die Details zum Legjob, Thighjob und Pussyjob angesehen. Heute ist der Assjob dran...



Was ist ein Thighjob?

Was der Handjob mit den Händen erledigt und die Füße beim Footjob machen, gilt beim Thighjob für die Sche...



Sexstellungen - Positionen beim Sex

Die besten Stellungen beim Sex und die extremsten Sexpositionen, die über das Kamasutra hinausgehen. Hier...



Worauf Frauen im Bett wirklich stehen

Die Frau ist und bleibt für die meisten Männer ein echtes Mysterium. Worauf steht sie wirklich und wovon ...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...