Arsch 06.10.2022



Sadistisches Facesitting

Es gibt viele Arten, die Vagina oder den Arsch auf das Gesicht des Partners zu bekommen. Von oraler 69-Position bis hartem BDSM-Sex ist da alles möglich.





In diesem Artikel geht es um die harte Variante, wo das Sitzen auf dem Gesicht des anderen auch genau so gemeint ist: Mit vollem Gewicht, mit der Absicht des Benutzens des anderen Körpers, ohne Rücksicht darauf, was dieser möchte und ob dieser überhaupt noch atmen kann. Im Gegenteil, der andere wird wissentlich so benutzt, dass er es möglichst schwer ertragen kann und sein Herausstrecken der Zunge ohne Luft für mehr Reiz benutzt wird und sein Zucken durch das volle Gewicht unterbunden wird.











Das dominante Spiel kann man beliebig weiter treiben, etwa durch das Einölen des Körpers, was es schwerer macht sich eine angenehmere Position zu suchen und die Atmung zu einem verlorenen Spiel der Suche nach Sauerstoff werden läßt. Das Öl ist eine Flüssigkeit mehr, die über das Gesicht des Sub fließt, denn spätestens im Orgasmus bekommt er auch sonst den Saft der Top wirklich überall hin.











Doch auch unten hat man große Genüsse, nicht nur die intensivere Wahrnehmung der besten Zone des anderen Körpers. Extreme Übertragung von Wärme, den Duft von Vagina und Arsch, die Flüssigkeit zum Lecken machen es geil und unbeschreiblich intensiv erotisch, genau dort benutzt zu werden.











Und was es dann auch noch gibt, während man so unterworfen und benutzt wird, ist die eine oder andere zusätzliche Reizung mit Handjobs, Blowjobs oder anderen Elementen, die zusätzliche Stimulation bietet. Besonders gemeine Dominas können zwischendurch auch den Schwanz reiten, sich ein Creampie holen und so gefüllt dann wieder auf das Gesicht wechseln - der Sub bekommt es dann nicht nur mit den Säften der Frau zu tun, wenn er beim Facefucking zum Lecken gezwungen wird...











Dass das Spiel auch im Dreier gut funktioniert ist logisch. Sowohl zwei Frauen, wo eine ihren Arsch über das Gesicht des Mannes setzt und die zweite seinen unteren Teil des Körpers nutzt, als auch zwei Männer, wobei einer unter ihr liegt während der andere sie anal oder vaginal nimmt, sind beliebte Varianten. Letzteres ist ein geiles Cuckold-Spiel, wo zur Dominanz durch das sadistische Facesitting auch noch Sadismus durch den Fick eines anderen Schwanzes dazu kommt. Dann hat er es nicht nur mit dem Arsch der Freundin am Kopf zu tun, sondern auch noch mit dem Schwanz des anderen Mannes ebendort.











Und weil das Facesitting insbesondere für jene submissiven Menschen interessant ist, die den Arsch lieben noch die optimale Lösung als Sex-Position im sadistischen Facesitting-Dreier: Eine legt sich auf den Bauch vor ihm hin, er wird so auf ihr drauf gelegt, dass sein Gesicht genau zwischen den Arschbacken liegt. Und die dritte setzt sich auf seinen Kopf - vier Arschbacken vergraben seinen Kopf zwischen sich und er hat kein Entkommen mehr und noch weniger Luft zum Atmen. Wenn die obere reitet kann er nur hoffen, dass ihr Orgasmus nicht zu lange auf sich warten läßt...





