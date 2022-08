Lolitas 03.08.2022



Inzest unter Futanari?

Wenn die Futa-Mutter und die Futa-Töchter...? Nein, das ist kein Inzest, denn die Futanari-Familien sind keine Menschen, sondern fiktive Zwitterwesen. Spannende Geschichten gibt es bei ihnen aber trotzdem.

So haben diese Mädchen einen Filmabend mit der Futa-Mutter geplant. Die drei machen es sich auf dem Bett gemütlich und sehen dem Film zu. Die heiße Liebesgeschichte hat es der Mutter angetan, auch die geilen Hauptdarsteller findet sie super. Während sie heiß beim Zusehen wird, was sie kaum verbergen kann, schläft die jüngere Futa-Tochter schon nach wenigen Minuten ein. Ihr Traum von einem Blowjob vor gaffenden Menschen im Cafe passt so gar nicht zu der jungfräulichen zarten Futa-Teen.







Doch die Mutter und die andere Tochter sind schon wilder unterwegs gewesen und haben dabei ganz andere gedanken. Der Penis der Mutter schwillt an und ragt auffällig aus ihrer Hose, auch die größere Tochter-Futanari bekommt einen Steifen und kann ihren Schwanz kaum verstecken. Dass der kleine Penis der zarten Tochter im Schlaf offen vor ihnen liegt, bleibt nicht lange so, die beiden stacheln sich an, die kleine Futa mit etwas Spaß zu versorgen.











Die Mutter-Futanari liebkost sie und ihren Schwanz, sodass dieser größer wird und der Traum des Mädchens sich auch real anfühlt. Das endet doch sicher nicht nur in einem feuchten Traum, oder? Dass sie dann auch noch die Mutter-Futa ficken darf - in den Hals und in den Arsch - macht die Sache noch besser für sie. Und sie entdeckt dann auch noch die Klitoris hinter dem Hosensack als neues Spielzeug.







Fabelwesen dürfen also alles und das Thema Inzest ist hier keines. Wenn der Sohn also entdeckt, dass die Schwester und die Mutter Futanaris sind, dann darf er gerne mitspielen, wenn die Mutter ihn dazu auffordert.









