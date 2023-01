Tipp 04.01.2023



Reverse Doggystyle Sex

Eine Sex-Position des Kamasutra ist eine besondere 'reverse' Variante. Die beiden Partner sind dabei Arsch an Arsch fickend und sehen sich dabei nicht.





Um einen reverse doggystyle zu schaffen, muss der Penis zwischen den Beinen nach hinten gebracht werden während er kniet und nach vorne gebeugt ist, wo er die ebenfalls verkehrt kniende Frau penetriert. Hintern klatscht dabei an Hintern, der Schwanz fickt die Frau.



















Es gibt aber auch noch eine Variante der Sexposition, das Reverse Doggystyle im Liegen. Im Prinzip passiert dabei das Gleiche wie im Knien, nur liegen die Partner mit weit gespreizten Beinen hintereinander, meist ist hier der Mann etwas oberhalb der Frau und kann sie insbesondere auch anal gut penetrieren.



















Und schließlich erlauben die Positionen im Reverse Doggystyle auch noch einen einfachen Dreier MMF, denn während die beiden Hintern an Hintern fickenden Partner unten ineinander stecken, kann sich oberhalb noch ein weiterer Mann am Hintern der Frau betätigen (oder seinen Penis für eine Double Penetration in die Vagina stecken).





#Sex #Position #Stellung #Begriffe #Doggy #reverse #Kamasutra







