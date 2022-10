Teens 02.10.2022



Ein Blowjob-Sandwich

Ein Blowjob ist schon etwas Besonderes doch das Vergnügen wird noch besser, wenn zwei Teens sich um einen Sandwich-Blowjob kümmern.





Was ist ein Blowjobsandwich? Ganz einfach, zwei Frauen kümmern sich gleichzeitig um den Penis. Im Sandwich wäre das dann jeweils auf gegenüberliegenden Seiten am Schaft des Schwanzes.







Der Penis ist zwischen zwei Mündern in Bearbeitung, die Mädchen spielen miteinander und mit dem Schwanz mit ihren Zungen und Lippen.







Soweit zur engeren Bedeutung eines Blowjob-Sandwichs. Denn klarerweise ist nicht nur diese eine Position dabei die Regel, die Mädchen können es nicht lassen, zwischendurch auch den ganzen Schwanz in den Mund zu bekommen oder bei der Gelegenheit auch durch die zweite zu einem Deepthroat gezwungen zu werden, wenn die gerade durch die Aktivitäten inspiriert ist.





