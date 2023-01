Pornostar 31.12.2022



Wednesday Addams im Porno?

Die Serie Wednesday rund um die Addams Family wird gerne gesehen. Und weil Wednesday nicht nur eine hübsche Schauspielerin erhalten hat, sondern auch noch eine starke Figur ist, sehnen sich viele nach einer Porno-Version.

Doch welche Pornostars der Teen-Ecke könnten die 18+-Gelüste zu Wednesday erfüllen? Wo ist der Sex zur Serie, der Porno mit viel Erotik zur spannenden Geschichte? Machen wir uns auf die Suche nach Pornostars, die Wednesday mit mehr Sex verkörpern könnten...







Kendra Spade ist zwar schon etwas älter als Wednesday, sie wirkt aber immer noch genau so wie man sich eine junge Sex-Wednesday vorstellen würde. Und sie passt perfekt in das Klischee, könnte im Cosplay-Porno durchaus in der Addams-Pornografie mitmischen.







Als punky Pornostar geht Evelyn Claire immer auch als Wednesday durch. Sie kann die Rolle des Teen-Vamps perfekt umsetzen und steht auf unserer Wunschliste für einen Addams-Family-Porno ganz oben.







Auch Emma Choice hat den Punk-Vamp im Blut und könnte Wednesday spielen. Sieht man die Darstellerin hat man den heißen Fick von Wednesday schon vor den Augen!







Gina Valentina hat dunkle Haare und eine schlanke Figur, kann ein diabolisches Lächeln aufsetzen und ist schauspielerisch stark - auch eine gute Kandidatin für eine Porno-Wednesday.







Brooklyn Grey könnte als Double von Wednesday durchgehen, wenn sie richtig gestyled und geschminkt ist. Also auch eine, die den Sex der Wednesday in den Film bringen könnte!



Und da gibt es noch mehr! Unter den Teens des Porno gibt es so manche heiße Göre, die Wednesday Addams alle Ehre im Porno machen würde.

