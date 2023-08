Tipp 03.08.2023

Sex mit Kindern und Jugendlichen in Österreich Eine der häufigsten rechtlichen Fragen rund um Sex und Erotik betrifft das Alter von Menschen und ob diese Sex haben dürfen. Die Lage ist kompliziert. Dröseln wir die rechtliche Lage auf und bringen wir das Gesetz auf Laienebene - dies ist auch keine Rechtsauskunft, sondern eine rein journalistische Recherche zum Überblick und zum Aufwerfen der Fragen, die unsere User immer wieder stellen (sollten). Details zu dem Projekt und weitere Themen gibt es hier:



Sex und Gesetz, Erotik im Recht



Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, wann sich die Frage überhaupt stellt - und die ist leicht beantwortet: Dann, wenn jemand sie aufwirft. Das kann eine der betroffenen Personen selbst sein, im Fall von Minderjährigen auch eine andere Person bzw. ein Erziehungsberechtigter. Und dann ist die nächste Frage meist eine des Alters, der Einwilligung und der Abhängigkeitsverhältnisse zusätzlich zum Alter bzw. dem Altersabstand. Grundsätzlich strafbar sind schon Personen ab 14, d.h. selbst junge Personen müssen ihre Handlungen auch gegenüber dem Gesetz rechtfertigen können. Die Strafe wird jeweils gegen den älteren der Partner verhängt, der jüngere soll den Schutz des Rechts genießen.



Kurzfassung: Sex mit Jugendlichen Kinder/Jugendliche dürfen ab 14 Jahren Sex haben, auch mit Erwachsenen. Es gibt aber insbesondere bei volljährigen Sexualpartnern einige Kriterien (siehe unterhalb!), die erfüllt werden müssen.



Das 'Sex mit Kindern' aus der Überschrift haben wir übrigens aus der Umgangssprache entlehnt, rechtlich sind Kinder Personen bis 7, also noch weit weg von Sex und Erotik in dem Sinne, den wir hier betrachten... - und selbst Praktiken wie Oralverkehr und Küsse lassen wir hier außen vor, sie gelten als sexualisierte Verhalten und sind nur wenig anders als 'echter Sex' (Penetration) vor dem Gesetz behandelt.



Freiwilligkeit als Basis



Sexueller Verkehr muss unter Einwilligung geschehen, also freiwillig passieren. Egal welche Regeln sonst noch gelten, gegen den Willen einer Person ist Sex nicht zulässig. Klar, dass auch Gewalt in den Bereich des Sexuellen Missbrauchs fällt, also nicht gestattet ist. Schlafende oder bewusstlose Menschen können auch keine Zustimmung geben, gelten daher auch als geschützt. Keinen Unterschied macht das Gesetz übrigens mehr hinsichtlich Geschlecht, allerdings ist Sex mit Geschwistern, Eltern und Großeltern generell verboten.



Sex unter Kindern/Jugendlichen



Sind beide Geschlechtspartner unter 14, dann ist der Sex verboten. Beide sind aber nicht straffähig, das Gesetz greift also nicht ein. Ist einer mindestens 13 und der zweite Partner nicht mehr als 3 Jahre älter, ist Sex erlaubt bzw. ohne Strafe. Ab 14 können Jugendliche daher untereinander auch Sex haben.



Sex mit Jugendlichen ab 14 und unter 16



Kommen wir nun zur erwachsenen Person, die Sex mit Jugendlichen hat. Kinder unter 14 haben wir oben ausgeschlossen, Jugendliche unter 16 könnten aber bereits Sex mit Erwachsenen haben. Wichtig ist, dass sie reif genug sein müssen, man darf mangelnde Reife als älterer Partner nicht ausnutzen. 'Reif' bedeutet, dass der Jugendliche sich über den Vorgang und die Bedeutung des Sex bewusst sein muss, die Person darf in der Entwicklung nicht gestört werden. Auch darf kein Zwang vorhanden sein (Ausnutzung von macht im Verhältnis Lehrer-Schüler, Chef-Angestellter...) und auch kein Geld oder eine Belohnung fließen. Kurz: Sex mit Jugendlichen ab 14 ist unter einigen Bedingungen erlaubt.



Sex mit Jugendlichen bis 18



Anders als bei unter 16-Jährigen Sexpartnern darf mit 17 und 18 schon Reife vorausgesetzt werden, aber das Gesetz schaut trotzdem auf Zwangsverhältnisse (Autoritäten wie Lehrer, Trainer...) und dass kein Geld fließt. Sex mit solchen Jugendlichen ist dann aber schon recht frei erlaubt.



Pornos, Kinderpornografie und Nacktbilder



Besondere Vorsicht gilt dem Sex, bei dem auch Bildmaterial entsteht - Nacktbilder sind nämlich bei Kindern und Jugendlichen besonders streng gesehen. Das Recht rund um 'Kinderpornografie' erlaubt keine Nacktbilder von Minderjährigen. Wenn Personen ab 14 von sich selbst Bilder machen und senden ('Sexting'), dann darf der Empfänger (auch mind. 14) sie sehen und speichern - mehr aber auch nicht.



Jugendliche unter 18 müssen aber nicht einmal aufgenommen werden, um zum Problem zu werden. Sie dürfen nämlich Pornos weder besitzen noch ansehen oder benutzen, der gemeinsame Konsum von Sexfilmen mit Jugendlichen ist also nicht möglich.



Die Kategorie 'Teens' in den beliebten Porno-Portalen beinhaltet daher ausschließlich mündige Erwachsene, also Personen mit 18 oder 19 Jahren. Nicht nur, weil darunter die Aufnahme und Verbreitung verboten wäre, sondern auch, weil kein Geld für den Sex an die Darsteller fließen könnte. Teen bezeichnet hier also Menschen mit 18 oder 19 Jahren oder welche, die wie 18 aussehen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Recht #Gesetz #Alter #Kinder #Jugendschutz #Sex





