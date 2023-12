Milf 04.12.2023



Den Mann zum MFMF überreden

Die Frau möchte es unbedingt einmal ausprobieren: In einem Vierer mit einem anderen Paar möchte sie sowohl zwei Männer als auch Bi-Sex austesten. Ihren Mann versucht sie dazu zu überreden!

Ihre Strategie ist einfach und sie setzt das auch um: Zuerst nimmt sie ihn zu einer Party mit dem anderen Paar mit, wo die beiden Paare auf der Couch landen und zunächst unter sich bleiben, aber erste heiße Spiele beginnen. Dabei kommen sich zunächst die beiden Frauen näher, während sie von den eigenen Männern bespielt werden. Doch das bleibt nicht lange so, die Frau greift auch zum Schwanz des anderen Mannes und hat bald neben dem Penis ihres Mannes auch den des fremden Mannes in sich.











Die Frau des anderen Paares ist eine heiße exotische Dunkelhäutige, was den Mann auch geil macht. Er wollte immer schon interracial mit einer Schwarzen ficken, deshalb ergreift er die Chance. Es wird immer wilder unter den Vieren und auch der andere Mann wird aktiver in der Runde. Bei der ersten Gelegenheit sitzt er auf dem Mann und läßt sich in den Arsch ficken.



Biphoria Bi-Sex Partnertausch



Die Strategie der Frau geht voll auf, aus der Party wird eine Bi-Orgie mit Partnertausch unter den beiden Paaren in alle Richtungen!

