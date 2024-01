reif 10.01.2024



Inzest: Sohn kommt in Mutter

Die Mutter ist angebunden, der Stiefsohn nutzt die Gelegenheit. Zwar gefällt der MILF der Bondage-Fick, doch der ungeschützte Creampie macht ihr Angst!





Eigentlich hatte sich die Mutter für Männerbesuch fertig gemacht und ein BDSM-Spielchen vorbereitet. Sie hat die Augen verbunden, sich nackt ans Bett gefesselt und abgewartet. Doch zuerst kam der Sohn ins Zimmer, nicht die Affaire.



Der Stiefsohn fand schon bisher seine Mutter heiß, doch so nackt gefesselt war sie noch mehr Objekt seiner sexuellen Begierde. Er zieht sich aus und geht unbemerkt an das Bett, beginnt die Mutter zu fingern, sie zu ficken. Als er kommt, spritzt er die ganze Ladung in ihr Gesicht und läßt sie den Schwanz ablecken.



Erst dann verliert sie die Augenbinde und sieht, wer sie da gefickt hat. Sie ist ganz verwundert und verwirrt, doch als der Sohn wieder an ihr runter wandert und seinen Schwanz wieder in die Hand nimmt, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Nicht nur, dass der Penis des Sohnes kein Kondom trägt, er ist auch immer noch voll von Sperma aus der ersten Runde. 'Nein...' stammelt die Mutter, als der Sohn seinen Schwanz schon wieder in sie hineingerammt hat.







Das ist zwar geil für sie, aber die Angst ist groß! Schließlich fickt der Sohn sie ohne Schutz, und sie ist gefesselt und muss die Penetration ohne Verhütung über sich ergehen lassen. 'Komm nicht in mir!' fleht sie ihn an. 'Bitte schwängere mich nicht, spritz nicht in mir ab.' Doch der Sohn ist so geil auf sie, dass er nicht aufhört, die Situation für sich zu nutzen. Am Ende spritzt er so heftig ein zweites Mal in sie ab, dass der Mutter das Sperma aus der Muschi rinnt, als der Sohn den Schwanz rauszieht.

#Bondage #Fesseln #MILF #Inzest #Sohn #Mutter #Sperma







