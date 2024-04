Arsch 10.04.2024



Facesitting als Lust oder Femdom?

Wenn die Frau auf dem Gesicht des Mannes sitzt, dann kann das böse Unterwerfung sein oder die ultimative Lust mit der Zunge am intimsten Ort der Frau.

Die Frau kann beim Facesitting mit dem Gesicht zum Penis sitzen und dabei auch den Schwanz in Griffweite haben. Oder verkehrt herum, ganz nach Wunsch. Auch, ob der Mund des Mannes die Vagina oder den Anus erreicht, ist verschieden - oral befriedigen kann man die Frau so an der Klitoris, in der Vulva oder auch durch Rimming.











Die Frau ist dabei oben und kontrolliert das Geschehen, insofern ist die Femdom-Analogie nicht weit her geholt. Sie muss aber nicht dominant handeln, sie kann ihm auch nur die interessantesten Stellen zur Bearbeitung präsentieren. Ihre Säfte sind dank Schwerkraft dann auch dort, wo er sie lecken kann. Intensiver kann Oralverkehr kaum sein!











Und auch im Dreier hat das Facesitting besondere Bedeutung. Schließlich lassen sich so zwei Frauen durch einen Mann bedienen, die eine sitzt auf seinem Schwanz, die andere auf seinem Gesicht.











Besonders intensiv ist es, wenn sie Kurven hat, richtige Oberschenkel und einen ordentlichen Arsch, damit er auch engen Kontakt mir ihr hat, während sein Kopf zwischen ihren Oberschenkeln oder Arschbacken ist. Und wenn sie davor auch noch gefickt wurde, ihre Säfte fließen, dann macht es das Lecken beim Facesitting noch stärker. Manche wollen es sogar, wenn sie sich auf das Gesicht setzt, nachdem er in ihr gekommen ist, das Sperma aus dem Creampie auch noch raus rinnt. Wenn sie beim Lecken auch noch kommt und dabei abspritzt wird das feuchte Spiel ins Extreme gesteigert.











Facesitting kann ganz schön vielfältig sein, wie diese Videos zeigen - vom harten dominanten Gesichtsfick bis zum intensiven Oralsex, lesbisch oder hetero - alles ist möglich!

#Facesitting #Dreier #Arsch #Femdom #oral #Rimming







