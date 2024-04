17.04.2024



Doppelvaginalpenetration DVP

Frauen sind gerne ordentlich ausgefüllt in ihrer Vagina. Manchmal reicht auch nicht ein Schwanz, um sie so richtig zu dehnen - dann müssen einfach zwei her!





Die Männer müssen schon ein wenig Bi sein, wenn sie gemeinsam ins Loch eindringen. Ganz eng aneinander gerieben wird aber nicht nur die Frau extrem gereizt, auch die beiden Schwänze haben etwas davon. Und wenn sie kommen, fließt auch ordentlich Sperma, also ohne bi ist da nicht viel los.













#bisex #vaginal #Doppelpenetration







